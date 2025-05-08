Bahçeli’den DEM’e taziye ziyareti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için TBMM Tören Salonu'nda taziye töreni düzenlendi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile milletvekilleri ve Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, taziyeleri kabul etti.

3 AY SONRA MECLİS'TE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de DEM Parti grubuna taziyede bulundu. Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yaklaşık 3 ay sonra Meclis'e gelen Bahçeli, tören salonu girişine konulan Sırır Süreyya Önder'in fotoğrafına dokundu. Taziye programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kederler içinde olsa bile hiçbir zaman Sırrı Bey'i gülmenin dışında bir hal içinde, rahatlık dışında bir hal içinde görmedik. Hep çevresine en zor koşullarda bile samimiyetle gülüşünü hissettirmişti. Bu ülkede barışın sağlanması, insanların arasındaki husumetin ortadan kalkması, silahların susması için hayatı boyunca taşıdığı fikirleri, idealleri gerçekleştirmek için inisiyatif almış ve önemli fonksiyonları icra etmiştir. 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığımız artık bir daha hiçbir şekilde Türkiye'nin evlatlarının terörden zarar görmeyeceği bir ortamın oluşması için başlatılan sürece en önemli katkıları sunmuştur" dedi.

"SİLAHLAR SUSACAK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise "Biz Sırrı Süreyya Önder'in o birleştiriciliğinin siyasal ve toplumsal yansıması olacağına sonsuz inanıyoruz. Sırrı Süreyya Önder, hastaneye yattığı ilk andan itibaren Türkiye'nin dört bir yanından insanlar akın akın geldi. Dünyanın dört bir yanında taziyeler kuruldu. Ona bir borcumuz var, bunu iyi biliyoruz; bu topraklarda hayalini kurduğu, sağlık sorunlarını bu hayaller için ertelediğini biliyoruz. Ona sözümüz olsun ki Anadolu ve Mezopotamya topraklarında silahlar susacak, artık barış konuşacak" dedi.