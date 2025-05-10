Cemevleri altın çağını yaşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevî-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından aydınlatma gideri karşılanan cemevi sayısı rekor seviyeye ulaşarak 942'ye çıktı. Yurt genelindeki cemevlerine dönük tarihte görülmemiş bir yatırım sürecini başlatan başkanlık, geçen yıl 258 milyon lira ödenekle 355 cemevinin bakım-onarımını tamamladı. Bu yıl çıtayı biraz daha yükselten Alevî-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, 2025 yılı sonuna kadar 500 cemevinin daha bakım-onarımı işlemlerini tamamlamayı hedefliyor. Başkanlık, bu süreçte kendilerinden yardım ve destek talep eden cemevlerini de raporlayarak kayda almayı sürdürüyor. Devlet eliyle aydınlatma gideri karşılanan cemevi sayısında da tarihi seviyelere erişildi. 2024 yılı Şubat ayında 718 olan bu sayı, aradan geçen yaklaşık 14 aylık süreçte 942'ye tırmandı. Başkanlık, yalnızca kendilerine yapılan başvurular doğrultusunda, gönüllülük esasıyla cemevlerinin aydınlatma giderini karşılıyor. Bu konuda cemevlerine dönük olarak herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. İl il, ülke ülke temaslarına devam eden başkanlık, Alevi toplumunun tek çatı kuruluşu olma özelliğini de pekiştiriyor.