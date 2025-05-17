Suriye'nin yeniden inşasında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek için "Türkiye- Suriye Üniversitesi" kurulacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki heyet, Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi'nin daveti üzerine Suriye'ye gitti. Bu çerçevede Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasından sonra iki ülke arasında yükseköğretim alanında ilk iş birliğine yönelik protokol için imza atıldı. Prof. Dr. Özvar ve Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, bir dizi çalışma yapılacak ve protokolde geçen konular 3 ay içinde tamamlanacak. Her iki ülke, yükseköğretim kurumları tarafından verilen akademik yeterlilikleri ve yükseköğretim kurumlarını, ülkelerinin yürürlükteki iç hukuklarına tabi olmak kaydıyla hukuka uygun şekilde karşılıklı olarak tanıyacak.