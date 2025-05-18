7 üniversiteye rektör atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer aldı. Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.