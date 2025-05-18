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Nüfusu 5 binin üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Nüfusu 5 binin üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek

AK Parti tarafından nüfusu beş bin ve üzerinde olan yerleşim yerinde belediye kurabilmesi, nüfusu iki binin altına düşen belediyelerin ise köye dönüştürülmesini sağlayan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre, belediye kurulmasına yönelik işlem dosyası valinin görüşüyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek ve o yerde belediye kurulabilecek. Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler de köye dönüştürülecek.

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