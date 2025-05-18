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Haberler Politika Şam’dan Türkiye’ye teşekkür mesajı

Şam’dan Türkiye’ye teşekkür mesajı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Şam’dan Türkiye’ye teşekkür mesajı

Suriye'nin başkenti Şam'daki Kasyun Dağı'na, ABD yaptırımlarının kaldırılmasına verdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür mesajı yansıtıldı. "Teşekkürler Türkiye" yazısı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı. Kasyun Dağı, peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsanelerle biliniyor. Başkent Şam'ın merkezinde yer alan dağ, kentin büyük bölümüne hakim bir konumda bulunuyor. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sırasında dağ, rejim güçleri tarafından stratejik bir nokta olarak kullanıldı ve savunma amaçlı yoğun bir şekilde konuşlandırıldı.

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