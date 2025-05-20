Özel miting yaptığı alanın adını bile söyleyemedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla her hafta bir şehirde düzenlenmesi planlanan "demokrasi mitingleri" kapsamında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenlendi. Miting alanındaki giriş noktalarında emniyet görevlilerinin sıkı arama yaptığı görüldü.

EMNİYET SAYIYI VERDİ

İZMİRLİLERE seslenen Özel, Gündoğdu Meydanı'nı anons ederken, Fahrettin Altay Meydanı diyerek, bulunduğu yeri şaşırdı. Mitingde ayrıca DEVA Partisi'nden İzmir Milletvekili seçilen ve geçtiğimiz ay partisinden istifa ederek CHP'ye katılan Seda Kaya Ösen'e Özel tarafından rozet takıldı. Konuşmasında mitinge 2 milyon kişinin katıldığı vurgusunu yapan Özgür Özel, "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" açıklamasında bulunurken, emniyet kaynakları mitinge katılan kişi sayısını 70 bin olarak verdi. CHP, Gündoğdu Meydanı'ndaki miting için günler öncesinde duyuru yapmıştı. Ancak istediği katılımcı sayısına ulaşamadı.