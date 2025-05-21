Başkan Erdoğan Macaristan yolunda

Başkan Erdoğan, bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidiyor. Zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılacak olan Erdoğan, ayrıca katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada "Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmaların gözden geçirileceğini, Budapeşte Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabulünün öngörüldüğünü ifade etti.

BÖLGESEL SAHİPLENME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik edecek ve TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Fidan, Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yapacağı konuşmada, uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet sağlamada zorlandığı bir dönemde, TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme anlayışıyla aralarındaki işbirliğini her geçen gün güçlendirdiğini vurgulayacak. TDT ülkelerinin büyük Türk dünyasının birer parçası olduğunun daima hatırda tutulması ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizecek olan Fidan, Kıbrıs Türklerinin onlarca yıldır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle (KKTC) dayanışma içinde olmanın TDT'nin ortak sorumluluğu olduğuna inandığını aktaracak. Bakan Fidan, en son 6 Kasım 2024'te, TDT Bişkek Zirvesi öncesinde düzenlenen aynı tarihteki Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmıştı.