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Haberler Politika AK Parti grup yönetimini 28 Mayıs’ta belirleyecek

AK Parti grup yönetimini 28 Mayıs’ta belirleyecek

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

AK Parti grup yönetimini 28 Mayıs’ta belirleyecek
AK Parti TBMM Grubu'nda, grup yönetiminin belirlenmesi için 28 Mayıs'ta seçim yapılacak. Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda, grup yönetiminin belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapılacak. AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçiminin ardından, 11 Haziran'da TBMM Başkanlık Divanında görev alacakları belirleyecek. Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü hükümleri gereğince, TBMM Başkanı seçiminin 3 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Komisyon başkanı seçimlerinin ise 12 Haziran Perşembe günü yapılması bekleniyor.
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