Esat Tanık’tan Başkan Lal Denizli’ye atama sorusu: Talimatı kim verdi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan yolsuzluk operasyonu Çeşme'ye de uzandı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yerel seçimlerden hemen sonraki ilk icraatı belediyedeki bazı önemli görevlere İzmir dışından ithal ettiği başkan yardımcısı ve müdürleri ataması olmuştu. Denizli'nin İstanbul'dan transfer ettiği Başkan Yardımcısı Onur Gülin, önceki gün 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklandı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin tutuklandı

SEBEBİNİ SORDU

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan adayı olan Esat Tanık, Çeşme'de hiç yönetici kalmamış gibi dışarıdan yapılan atamalara tepki göstererek, "Atamaları yaparken kimden talimat aldın? Çeşme'de başkan yardımcısı ve müdür kalmadı da dışarıdan mı ithal ediyorlar? Bunun nedeni nedir? Onur beyin özelliği neydi? Bir yapılanma var ve bu yapılanma neticesinde mi buraya yollandı" diye sordu. Tanık, kendisine önemli müdürlüklerin bağlı olduğu Başkan Yardımcısı Gülin'in 1 yıllık görev süresinde attığı imzaların ve aldığı kararların incelenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ankara'dan gelen Deniz Arı, belediye şirketi ÇEŞTUR'un Genel Müdürü olarak görev yapıyor

Emrecan Durmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çeşme Belediyesi'ne transfer edildi.

Avcılar ve Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan Furkan Yiğit, Çeşme'de Fen İşleri Müdür Vekili oldu.

İstanbul Avcılar Belediyesi'nden gelen Yiğit Can Kahya, Bilgi İşlem Müdür Vekilliği görevine atandı.

BAŞKALARI DA VAR

Esat Tanık, Çeşme Belediyesi'nin projelerden çok skandallarla anıldığını işaret etti. İlk skandalın Çeşme'de tek bir yönetici kalmamış gibi İzmir dışındaki isimlerin belediyeye ithal edilmesi olduğunu belirten Tanık, "İlk skandal kararınız Çeşmemizde 1 yönetici kalmamış gibi, başkan yardımcısı ve müdürleri emir komuta zinciri doğrultusunda İstanbul'dan ithal etmeniz oldu. Çeşme'yi bilen, Çeşmeli olan kişileri pasifize edip görevden aldınız. Çeşme'yi Çeşmeliyi tanımayan, esnafını, yollarını, mahallelerini bilmeyen insanlarla bu yolda yürünmez" dedi. Yeni Asır'ın edindiği bilgiye göre; son yerel seçimlerden sonra Ankara'dan gelen Deniz Arı'nın belediye şirketi ÇEŞTUR Genel Müdürü, İstanbul Avcılar Belediyesi'nden gelen Yiğit Can Kahya'nın Bilgi İşlem Müdür Vekili, İstanbul Avcılar ve Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan Furkan Yiğit'in Fen İşleri Müdür Vekili yapıldığı, İstanbul CHP Beşiktaş İlçe Teşkilatı'nda görevli Gürkan Timurlenk'in Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna alındığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'ndeki Emrecan Durmaz'ın da Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı yapıldığı ortaya çıktı.

İHALE VE FESTİVALLER

Tanık, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin ikinci skandalının da belediyenin yaptığı ihale ve festivaller olduğunu ifade etti. Denizli'nin geçen aylarda sathi kaplama ve parke, oluk, bordür onarım ve yapım işi için 94 milyon 600 bin liralık puanlama usulü ihaleye çıktığını ancak bunun tepkiler üzerine iptal edildiğini anlatan Tanık, Alaçatı Ot Festivali başta olmak üzere çeşitli etkinlikler için de 62 milyon 342 bin liralık ihaleye çıkıldığını vurguladı. Tanık, "Festivale ya da farklı aktivitelere karşı değiliz ancak Çeşme'nin festivalden önce ilçenin alt yapısına, işyeri, evi su basan esnaf ve vatandaşın alt yapısının spor kompleksinin yapılması daha öncelikli. Benim için önemli olan festivale harcanan para değil, benim söylediğim alt yapıya yolların asfaltlanmasına harcanan paralar benim için daha değerli. Festivalde değerli ama önceliğimiz festival değil" diye konuştu.