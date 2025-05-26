Koruma müdürünün sır dolu kasası incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın memleketi Giresun'da bulunan yayla evinde bir kasası olduğu ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerince evde yapılan aramalarda ele geçirilen kasa, açılmak üzere İstanbul'a gönderildi. İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına yönelik 19 Mart'ta başlatılan operasyonların 4'üncüsü cuma günü gerçekleştirildi. Ayrıca, son dalga operasyonda inşaat şirketleri de radara girdi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun ele geçirilen telefonun bulunduğu adres, 2'inci dalga operasyon kapsamında tutuklanan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'ün evi olduğu da öğrenildi.