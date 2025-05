Başkan Erdoğan: Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İş birliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Önemli konulara değinen Erdoğan, "Kurulumuz tarafından 228 bin 922 kamu görevlisine etik merkezli eğitimler verildi. Değerlerin, ilkelerin tam anlamıyla belirlenmesi için çeşitli faaliyetler düzenlendi. Bunları çok değerli gördüğümün bilinmesini isterim. Devlet tecrübemiz köklü bir geçmişe sahiptir. Karşımıza hep iki gerçeklik çıkmaktadır. Bunlardan ilki Atalarımızın çok güçlü bir kurucu iradeye ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğudur. İkincisi ise insanı merkez alan yaklaşımdır. Asırlardır yönetim anlayışımıza istikamet çizmiştir. Devlet yönetimi ve kamu hizmetindeki istikrarın sağlanmasında bilgi, ahlak ve liyakate verilen önem hiç şüphesiz büyük rol oynamıştır" dedi.

'MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR'

"Devlet hizmetinde her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim, bu makamların her biri gelip geçicidir" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Bu görevler, yetkiler bize milletin emanetidir. Aslolan halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamu yararı her şeyin üzerindedir. Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir. Devlet demek vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir. Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız. Hak ve hukukun çiğnenmesine izin vermeyiz.

'ÇOK ÇALIŞARAK KAMUDA VERİMLİLİĞİ ARTIRDIK'

Erdoğan, "Terör örgütleri devlet kadrosuna sızmıştı. İktidarımız boyunca kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmek, hizmete erişimin kolaylaşması için gece gündüz çalıştık. Kamuda verimliliği artırdık. CİMER'e 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi bilgili, ahlaklı ve vizyon sahibi kamu personellerimizle ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla tek tek hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."