MHP’li Veysel Şahin’den Dervişoğlu’na sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Karabük'te "Ülkücüler tarafından tehdit ediliyorum" çıkışı MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tepkiyle karşılandı. Dervişoğlu, iki gün önce Karabük'te düzenlenen İl Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine karşı çıktığı için MHP'liler ve Ülkü Ocakları tarafından tehdit edildiğini ileri sürmüştü.

'YAZMAKTAN SIKILDIM'

DERVİŞOĞLU, bu tehditlere rağmen geri adım atmayacağını vurgulamıştı. Dervişoğlu'nun bu sözlerine yanıt MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den geldi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben yazmaktan usandım, sen yapmaktan utanmıyorsun Müsavat. Bu kadar mı kin tuttun hayatını borçlu olduğun Devlet Bahçeli'ye, hiçbir iş yapmadan hayatını idame ettirmene vesile olan MHP'ye? Ülkücüler, MHP'liler beni tehdit ediyor diyormuşsun ki tehdit etmezler bilirsin ama seni andıkça, adın geçtikçe yüzüne tükürdüklerini biliyorum" ifadelerine yer verdi.