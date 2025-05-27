Yolsuzluk soruşturmasında 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen 45 şüphelinin ifadeleri 14 savcı tarafından alınacak.