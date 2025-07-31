CHP’de Çankaya krizi

CHP'DE Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'ın görevden alınması, parti yönetimi ile muhalif kanadı yeniden karşı karşıya getirdi. Yıldırım'ın kongreler süreci öncesi, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için görevden alındığı öne sürüldü. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun talimatıyla bu adımın atıldığı iddiaları ise partiyi karıştırdı.

ÖNE SÜRÜLEN İDDİALAR

BİR iddiaya göre, CHP'nin önceki gün açılışını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne katılım, istenilen seviyede olmadı. Bu duruma öfkelenen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise İl Başkanı Ümit Erkol'a tepki gösterdi. Erkol da en büyük ilçe olmasına rağmen Çankaya'dan çok az katılım olduğunu belirterek Fahri Yıldırım'ı hedef tahtasına oturttu. Bu duruma daha da öfkelenen Dilek İmamoğlu'nun girişimiyle Yıldırım'a görevden el çektirildi. Söz konusu iddia sonrası sosyal medyada "CHP'yi Dilek İmamoğlu mu yönetiyor?" eleştirileri hızla arttı.

Olaya ilişkin bir başka iddia ise partide başlatılan kongreler sürecini kapsıyor. Bu kapsamda Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olması sebebiyle uzun süredir görevden alınmak istendiği öne sürülüyor. 13 Eylül'de başlayacak olan ilçe kongreleri öncesi parti yönetiminin tüm muhalif isimleri pasifize hale getirip, kendi belirledikleri isimler üzerinden delegeleri konsolide ederek partiyi baştan aşağı dizayn etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Bu doğrultuda söz konusu görevden almaların Yıldırım ile sınırlı kalmayacağı, ilçe kongreleri öncesi parti içi muhalefete yönelik yeni ve benzer kararların da süreceği bildiriliyor.