Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulacak komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü gerçekleştirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya davet etti. Açılış konuşmasını Kurtulmuş'un yapacağı komisyonda, daha sonra siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

USUL VE ESASLAR

Komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin de belirleneceği toplantıya davet edilen milletvekillerinin isimleri önceki gün açıklandı. AK Parti 21, CHP ise 10 üyesinin ismini belirledi. TBMM'den yapılan açıklamada, ilk toplantının gündemi "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Komisyonu açış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri kısmına geçilecek. Bu toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirlenecek" denildi. İlk toplantısında komisyon isminin netleştirmesi bekleniyor. Toplantıda nitelikli çoğunluğun hangi oranla uygulanacağı, nitelikli çoğunluğa esas alınacak rakamın 51 üye mi yoksa 48 üye mi (İYİ Parti katılmadığı için) olacağı gibi konular ele alınacak.