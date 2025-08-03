İsrail’de ‘Türkiye’ korkusu! Siyonist basın yazdı: O hamlelere hazırlıksızız

Katil İsrail'e karşı uluslararası arenada büyük bir diplomasi hamlesi gerçekleştiren ve dünya ülkelerini soykırıma karşı harekete geçiren Türkiye ile ilgili siyonist basında dikkat çeken bir analiz yayınladı. Türkiye'nin Akdeniz'deki enerji hamleleri ile birlikte, Gazze için olası destek adımlarıyla ilgili hazırlıksız durumda olunduğu kaydedildi. İsrail, Filistin'e yönelik alçak bir soykırım politikası izlerken, sistematik vahşeti örtmek içinse kara propagandaya başvuruyor. İsrail basınında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Şaul Horev'in kaleme aldığı analizde, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardım girişimlerinin ve Filistin'e verdiği desteğin İsrail'i deniz yoluyla hedef almaya evrilebileceği öne sürüldü. Sonuç olarak İsrail, Gazze'deki vahşet nedeniyle yalnızlaşırken, Türkiye'nin giderek daha güçlü ve stratejik hamlelerle sahada görünür hale gelmesinden ciddi şekilde rahatsızlık duyuyor. Tel Aviv'in endişesi ise çok net: "Türkiye sadece konuşmuyor, adım da atabilir. Biz buna hazır değiliz."