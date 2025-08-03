Yeşil Vatan gönüllüleri CİMER’e başvurdu

Türkiye, yaz aylarının en kritik döneminde orman yangınlarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen yangınların ardından, 25-29 Temmuz tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki CİMER'e yaklaşık 1600 başvuru yapıldı. Bu başvurular, halkın yangınlara karşı artan hassasiyetini ve "Yeşil Vatan" bilincinin güçlendiğini ortaya koydu. Başvuruların büyük kısmı, yangın söndürme çalışmalarına bizzat katılmak isteyen gönüllülerden geldi. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce vatandaş, "Yeşil Vatan için göreve hazırım!" mesajıyla CİMER'e ulaştı.