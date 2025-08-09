İstanbul’da Gazze’ye destek için yürüyüş düzenlenecek

FİLİSTİN'E Destek Platformu, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkına destek olmak amacıyla bugün Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Platformun sosyal medya hesabından "Gazze'ye umut ışığı ol!" başlığıyla yapılan duyuruda, tüm vatandaşlar yürüyüşe davet edildi. Yapılan paylaşımda, "Soykırımın ve açlığın pençesindeki Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyoruz. Gazze'ye umut ışığı olmak için: Fenerini al gel!" ifadelerine yer verildi. Verilen bilgilere göre yürüyüş, bugün akşam namazının ardından Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak ve Ayasofya Camii'nde sona erecek.