Katil İsrail’in işgal kararı dünyayı ayağa kaldırdı

İsrail Güvenlik Kabinesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'yi işgal etme planını onayladı. İsrail'in topyekun işgal kararına dünyadan tepkiler gelmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı, "Askeri harekatı genişletme kararını kınıyoruz." dedi. Almanya, İsrail'e askeri ihracatını askıya aldığını açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğunu ve acilen iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi.

'DERHAL DURDURULMALI'

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de İsrail hükümetinin Gazze Şehri'ni tamamen ele geçirme planının "derhal durdurulması gerektiğini" vurguladı. Gazze'deki savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Türk, "Aksi takdirde, daha fazla zorunlu göç, daha fazla ölüm, katlanılmaz acılar, anlamsız yıkım ve vahşet suçları yaşanacak" dedi.

'BU YOLDAN VAZGEÇİN'

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Gazze Şehri'nin kontrolünün ele geçirilmesinin "yanlış" olduğunu belirterek İsrail hükümetine bu kararı derhal gözden geçirme çağrısında bulundu. Starmer, "Bu sadece daha fazla kan dökülmesine yol açacak" uyarısında bulunarak, "Mesajımız açık: Diplomatik bir çözüm mümkün, ancak her iki taraf da yıkımın yolundan uzaklaşmalı" dedi. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong İsrail'i bu yoldan vazgeçmeye çağırdı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen derhal bir ateşkes sağlanmasını ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını umduklarını söyledi. Belçika Dışişleri Bakanlığı, bu kararın geri alınması için "güçlü şekilde savunuculuk" yapacağını vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, "Gazze, Filistin halkına aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır" dedi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail hükümetinin kararını "kesin bir dille kınadı". Filistin Devlet Başkanlığı ise İsrail'in Gazze'yi işgalini soykırım, sistematik öldürme, açlık ve abluka politikasının devamı olarak uluslararası

hukukun ihlali olduğunu belirtti.