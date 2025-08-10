  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde acil durum toplantısı

Giriş Tarihi:

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararını görüşmek için acil oturumla toplanacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantı talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden geldi. ABD ise toplantının gerçekleşmemesi için ısrarlı tutum sergiledi. BMGK acil oturumu, dün gerçekleştirdi. İşgalci İsrail, dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

