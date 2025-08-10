‘İsrail ateşkesi sabote ediyor’

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi. İki Bakan daha sonra ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan açıklamasında, "Mısır'ın Gazze'de Katar ve ABD ile yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak İsrail'in ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Fidan, "Gazzelilerin korunması, insanların huzura ulaştırılması ve ateşkesin sağlanması için koordinasyon içerisindeyiz. İsrail'in faşist, fundamentalist bir biçimde yönetildiğini tüm dünya artık biliyor. Gazze'nin tamamının işgali planlına sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Bu sadece soykırım değil, İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı önemli bir tehdit olmaya başlamıştır" dedi.

'TEMEL MESELE OLMALI'

BAKAN Abdulati ise şöyle söyledi: "Mısır ile Türkiye, Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğüne vurgu yaparak kimseyi dışlamayan iç siyasi çözümün gerekliliği üzerinde mutabık kaldı. Gazze'nin toprak bütünlüğüne saygı en önemli mesele. Uluslararası hukuka saygı duymak temel mesele olmalıdır. Bu her yer için geçerli olmalı. Askeri çözüm yoktur. Hepimiz siyasi çözüm konusunda anlaşmadığımız sürece çözüm olamaz. Bir tarafın elinde fazla silah var diye bir ülkenin iç meselelerine karışma hakkı olamaz."