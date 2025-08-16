Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda yapılan çalışmalarda, şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli tespit edildi. Polis ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında, Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli belirledi. Kimlikleri belirlenen 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kararın ardından düzenlediği eş zamanlı operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheliyi gözaltına alındı. Çalışmaların devamında 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 44'e yükseldi. Bu arada gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri başladı.