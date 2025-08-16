İnsanlığın vicdanı Gazze’de sınanıyor

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye yağdırdığı bombalar ve silah saldırılarında 61 binden fazla masum Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ses çıkaran en güçlü ülkelerden olan Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde de yardımlarını eksik etmiyor. Her platformda Gazze'de yaşananları anlatan Erdoğan, bu kez El Cezire'de bir makale kaleme aldı.

"SİSTEMATİK BİR ZULÜM VAR"

Gazze'de yaşananları anlatan Başkan Erdoğan, İsrail'in sistematik bir yok etme politikası uyguladığını vurguladı. Gazze Şeridi'nde yaşanan insani trajedinin, yalnızca bir toprak parçasıyla sınırlı bir çatışma olarak algılanmaması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Aksine, her geçen gün insanlığın ortak vicdanını yaralayan, derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir. İsrail'in aylarca süren bombardımanları kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hale getirdi. Evler, hastaneler, okullar ve ibadethaneler enkaza döndü. Gıda, su, sağlık hizmeti ve elektrik gibi temel hizmetler çöktü" ifadelerini kullandı.

"AÇLIK VE SUSUZLUK HAKİM"

Erdoğan, "Açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehdidi, Gazze'yi tam bir insani çöküşe doğru sürüklüyor. Bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 binden fazla Filistinli, İsrail saldırılarında öldürüldü. Bu tablo yalnızca savaşın değil, aynı zamanda sistematik bir yok etme politikasının da çarpıcı bir kanıtıdır. Böylesine vahim bir tablo karşısında, dünyanın sessizliği veya zayıf tepkileri, acıyı derinleştirmekten ve zulmün devam etmesinin önünü açmaktan başka bir işe yaramıyor. İsrail'in en ufak bir yaptırıma maruz kalmadan hareket edebilmesi, uluslararası hukuka zarar vermiştir" şeklinde konuştu.

"İNSANİ KORİDOR MUTLAKA AÇILMALI"

İsrail ile İran arasındaki gerilimin, geniş çaplı bir çatışma riskini artırdığına işaret eden Erdoğan, "Bu durum, Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi'ne kadar tüm coğrafyada güvenlik dengelerini bozma potansiyeline sahiptir. Krizin derinleşmesi, yeni göç dalgaları, radikalleşme ve enerji güvenliği üzerinde ciddi tehditler oluşturmaktadır. Gazze meselesi, insani bir krizden öte aynı zamanda küresel güvenlik ve barış için de stratejik bir konudur. Çözüm yolları esasında açıktır. Öncelikle derhal ateşkes ilan edilmeli, tüm saldırılar koşulsuz olarak durdurulmalıdır. Gıda, su ve tıbbi yardımın engelsiz ulaştırılacağı insani koridorlar açılmalı, sivillerin korunması için uluslararası mekanizmalar kurulmalıdır. Türkiye bu sürecin tanzim edici aktörü olmaya hazırdır" diye konuştu.

"KAYBEDECEK ZAMAN YOK"

Filistin ve Gazze meselesinin, sınırların ötesinde insanlığın ortak sınavı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bosna ve Ruanda'da yaşananlara duyarsız kalındığında, insanlık onurunun hangi ağır bedelleri ödediği hatırımızdan çıkmamalıdır. Bu nedenle Türkiye'nin, Gazze konusundaki kararlı duruşu hem ahlaki bir sorumluluk hem de stratejik bir gerekliliktir. Katar başta olmak üzere insani diplomasiye inanan tüm aktörlerle birlikte kalıcı, adil ve onurlu bir barış için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bizler, barışın imkansız değil gecikmiş bir zaruret olduğuna inanıyoruz. Barışı hayata geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Tarih, kimlerin harekete geçtiğini ve kimlerin Gazze'deki zulme yüz çevirdiğini kayıt altına almaktadır. Gazze'nin kaybedecek zamanı yoktur, uluslararası toplum, küresel vicdanın sesine kulak vermek ve harekete geçmek zorundadır. İnsanlığın geleceği, bugün atılacak adımların cesaretiyle şekillenecektir" dedi.

VATANDAŞLARLA CUMA NAMAZI KILDI

Başkan Erdoğan, Cuma namazını Marmaris Okluk Koyu'nda bulunan Millet Camii'nde vatandaşlarla kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışılmış klasik koyu renkli kıyafetlerinin aksine bu kez açık tonlarda yazlık bir takım tercih etmesi dikkat çekti. Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri, damadı Selçuk Bayraktar, il ve ilçe başkanları, muhtarlarla birlikte cuma namazını kılan Erdoğan'ın bir süre ailesiyle birlikte Okluk'ta bulunan yazlık konukevinde dinleneceği öğrenildi