Kore Savaşı’nda şehit olan askerlerin naaşına ulaşıldı

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'nda şehit olan Türk ordusundan 4 askerin kemik kalıntılarına ulaşıldığını ve naaşlarının kendilerine teslim edildiğini söyledi. Tamer, Hawaii'den kalkan özel uçakla 4 şehidin naaşının Türk bayrağına sarılı olarak kendilerine ve Koreli yetkililere teslim edildiğini, teslim sırasında BM'den üst yüzey yetkililerin katıldığı törenin gerçekleştiğini dile getirdi. Tamer, "Umarım en kısa sürede askerlerimizin kim olduğuna ilişkin bilgiyi de kamuoyuna açıklarız" dedi.

