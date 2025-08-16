Rus Bakan Lavrov’dan ABD’ye SSCB göndermesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın gerçekleştirdikleri zirve öncesinde Alaska'ya "SSCB" yazılı tişörtle gitti. Lavrov, üzerinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kısaltması olan "SSCB" yazısı olan bir tişörtü giymesi, ABD'ye bir mesaj olarak yorumlandı. Görüşme öncesinde Alaska'nın Anchorage kentinde gazetecilere açıklamada bulunan Lavrov, "Biz asla tahminde bulunmayız. Argümanlarımız, net ve anlaşılır bir duruşumuz olduğunu biliyoruz. Bunu dile getireceğiz" diye konuştu.