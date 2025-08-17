İsrail kana doymuyor: 70 masumu katlettiler

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 61 bin 897'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 ölü ve 385 yaralının getirildiği belirtildi. Son saldırıların ardından yaralı sayısının da 155 bin 660'a yükseldiği aktarıldı. Katil İsrail ordusunun hukuk tanımaz saldırılarının yanı sıra temiz su ve gıda yardımlarını da engellediği aktarıldı.