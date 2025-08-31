Başkan Erdoğan: Bağımsızlığımızdan asla ödün vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Kahraman ordumuzun vatan sevgisi ve milletimizin yekvücut iradesiyle kazanılan Büyük Zafer, esaret zincirlerini kırarak bağımsızlığımıza giden yolu açmış; Cumhuriyetimizin temelleri bu eşsiz zaferin ardından atılmıştır. 30 Ağustos, yalnızca bir askerî zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedî istiklâlinin tescilidir" ifadelerini kullandı. Bu büyük zaferin yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olduğunu, bağımsızlık idealinin simgesi haline geldiğini belirten Erdoğan şunları aktardı: "Bu büyük zaferle Türk milleti, tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir ki; bu millet asla boyunduruk altına alınamaz, esareti kabul etmez, bağımsızlığından ödün vermez. Büyük Zafer'in taşıdığı anlam, yalnızca tarihimizin şanlı bir hatırası değil, aynı zamanda bizlere ışık tutan bir rehberdir. Bugün bizlere düşen görev; 30 Ağustos'ta yakılan bağımsızlık meşalesini, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe taşımaktır. Türkiye Yüzyılı'nda, ecdadımızın kanlarıyla, fedakârlıklarıyla bizlere emanet ettiği bu vatanı; daha güçlü, daha müreffeh bir ülke hâline getirmek, en büyük vazifemizdir.."

KÜLLİYE'DE TEBRİK KABULÜ

Başkan Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Erdoğan'ın kabulünde, Ahlat Külliye ve İstanbul Finans Merkezi'nin görüntüleri arka ekranlara yansıtıldı. Törende; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uluslararası kuruluşların temsilcileri Erdoğan'a tebriklerini sundu. Tören, görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin Başkan Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

'TAHRİBATI TELAFİ ETTİK'

Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Emperyalistler bu topraklardan edebiyen kazındı. 30 Ağustos'ta milletimiz, zillete asla rıza göstermeyeceğini, hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır. 9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. 15 Temmuz darbe girişimini 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan TSK'nın şimdi çok daha güçlü olduğunu söyledi.