“Özel’e cevap vermem ama sabrımı da sınamasınlar”

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na vekaleten atanan Gürsel Tekin, partisinden ihraç edilmesi ve bundan sonra nasıl bir tutum sergileyeceğine ilişkin konuştu. "Kimse beni CHP'den koparamaz" diyen Tekin, "Ben CHP Genel Başkanı'yla polemiğe girmem. Beni öyle parti binasına sokmayacaklarmış falan. Benim öyle binayla falan işim olmaz" dedi.

Özgür Özel'in çıkışlarına çok üzüldüğünü belirten Tekin, "Ben partinin genel başkanlarına asla yanıt vermem. Parti terbiyem izin vermez buna. Ama sabrımı sınamasınlar, beni tahrik etmesinler" uyarısında bulundu. Hakkında olumsuz haberlerin servis edildiğini belirten Tekin, "'42 yıllık Gürsel Tekin'de üyelik aidatını mı buldunuz bula bula? Hırsızlığım yok, arsızlığım yok. Oturmuşlar aidat ödemesini konuşuyorlar. Aidat ödemek suç mu?" açıklaması yaptı.

CHP'DEN MAHKEMEYE İTİRAZ

ÖTE yandan, CHP yönetimi, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararını veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tüzel kişilik olarak dün itiraz başvurusu yaptı.