Filistin şehidi Ayşenur mezarı başında anıldı

İŞGAL altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Türk ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerince başından vurularak şehit edilmişti. 6 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybeden Eygi'nin ölümünün birinci yılında Didim'deki mezar başında dualarla anıldı. Anma etkinliğine Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, eşi Hamid Mazhar Ali, akrabaları, Didim İlçe Müftüsü Refik Ali Demirel, ABD'de yaşayan arkadaşları ile aile yakınları katıldı. Eygi'nin arkadaşları mezarına Filistin poşusu bırakırken, baba Mehmet Suat Eygi ile eşi Hamid Mazhar Ali mezar başında birlikte dua etti. Anma programı kapsamında İlçe Müftülüğü personelince Kuran-ı Kerim okundu. Ardından Müftü Refik Ali Demirel eşliğinde dualar edildi. Baba Mehmet Suat Eygi basın mensuplarına konuşmak istemediğini artık konuşacak bir şey kalmadığını dile getirdi. Anma programı sonunda mezarlık çıkışında hayır yapıldı. Ayşenur Ezgi Eygi işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri destek amaçlı bulunduğu sırada İsrail askerlerince başından vurularak ağır yaralanmış tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.