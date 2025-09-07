Karabağlar Meclisi’nde atık bırakanlara ağır ceza kararı

KARABAĞLAR Belediyesi eylül ayı meclisi, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Dilek ve temenniler bölümünde ilçedeki güncel çalışmaları aktaran Başkan Kınay, "Her gün yaklaşık 450 ton evsel atık topluyoruz. Temizlik ekiplerimiz, mobilya ve moloz atıklarını da kapsayan çalışmalarını 3 vardiya halinde yürütüyor" dedi. Atıkların gelişi güzel sokaklara bırakıldığını belirten Kınay, "Mahallelerimizde konteynerlerin yanına, boş arazilere veya sokaklara atık bırakanlar tespit edilip kayıt altına alınıyor. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince şahıslara 91 bin 658 TL'ye, şirketlere 152 bin 895 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Şu ana kadar toplamda 1 milyon TL'nin üzerinde ceza kesildi" bilgisini paylaştı. Bazı meclis üyeleri ve sosyal medya paylaşımları nedenişye Karabağlar sınırları dışında kalan alanlarla ilgili yanlış algılar oluştuğuna da değinen Kınay, "Bu tür paylaşımları vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Belediyemizin sorumluluğunda olmayan alanlarla ilgili yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için doğru ve eksiksiz bilgi sunmayı sürdüreceğiz. Ceza uygulamaları ve diğer çalışmalarımızla temiz bir Karabağlar için destek bekliyoruz" diye konuştu.