Bakan Tunç: Darbe anayasası değişmeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Çanakkale'de temaslarda bulundu. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Bakan Tunç'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti MKYK üyesi Jülide İskenderoğlu ve çok sayıda partili eşlik etti.

"ESER SİYASETİ YAPTIK"

Tunç, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında tüm illerde vatandaşlarla istişareler yapıldığını hatırlatarak, Çanakkale'nin tarihî önemine dikkat çekti. Türkiye genelinde yapılan yatırımlara değinen Tunç, AK Parti'nin 23 yıllık iktidarı boyunca hizmet siyaseti yürüttüğünü vurguladı. 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde konuşan Bakan Tunç, sivil anayasa ihtiyacına dikkati çekti. Tunç, "Darbe anayasasıyla yönetilmek Türkiye Yüzyılı'na yakışmıyor. Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken kavuşmamız gerekiyor. Bu, milletimize olan en önemli borçlarımızdan biridir" dedi. Terörle mücadeleye ilişkin mesajlar da veren Tunç, 41 yıldır süren terörün Türkiye'ye büyük kayıplar yaşattığını ifade ederek, "23 yıldır teröre mazeret sağlayan tüm unsurları ortadan kaldırdık. Bugün terörsüz bir Türkiye'nin inşasında çok önemli bir aşamadayız" dedi.