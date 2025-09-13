Kurtulmuş, Komisyon’da bu kez iş dünyasını dinledi

Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 9'uncu toplantısında; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TZOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Ozan Diren ile ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın dinlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun 17 Eylül Çarşamba günü çatışma çözümü alanında çalışmaları olan akademisyenleri ve uzmanları, 18 Eylül Perşembe günü ise Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinleyeceğini bildirdi.