Trump, beyzbol maçını kurşun geçirmez cam arkasında izledi

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül terör saldırılarının 24. yılında New York'ta izlediği Yankees beyzbol takımının maçında kurşun geçirmez cam düzeneği kurdurdu. Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Trump'ın etrafındaki güvenlik önlemlerinin artırıldığı dikkat çekti. Maçın oynanacağı stadyumun içinde ve dışında çok sayıda polis olduğu gözlendi. Trump'ın kurşun geçirmez cam arkasında stadyum ekranlarında görüntüsünün yansıtılması üzerine tribünlerden hem tezahürat hem de yuhalama sesleri yükseldi.

SUİKASTÇI YAKALANDI

Kirk suikastında da yeni bir gelişme yaşandı. Trump, katıldığı televizyon programında, Utah Valley Üniversitesi'ndeki etkinlik sırasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısının gözaltına alındığını söyledi. Trump, "Kendisine çok yakın biri onu ihbar etti. Umarım idam cezası alır. Utah'ta idam cezası var" ifadelerini kullandı. Charlie Kirk'ün katil zanlısının 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğu duyuruldu. Öte yandan Trump, Ukrayna ile barış müzakerelerini durdurduğunu açıklayan Rusya tarafına ateş püskürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere heyetleri arasındaki barış görüşmelerine ilişkin, "Şimdilik, bir ara verildi" ifadelerini kullandı. Trump ise bu karar hakkında, "Putin'in çatışmayı sona erdirmeyi reddetmesi sabrımı zorluyor. Sabrım tükenmek üzere ancak tango yapmak için iki kişi gerekir" dedi.