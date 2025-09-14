Başkan Erdoğan: Muhalefet kaos kriz ve kavga girdabında

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na katılan Başkan Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Bugüne kadar nice engelle karşılaştıklarını, badireler atlattıklarını, nice saldırıya göğüs gerdiklerini, nice imtihan günlerinden geçtiklerini fakat her seferinde yollarına kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu kutlu yolda kılavuzumuz, mihmandarımız daima milletimiz oldu" dedi.

"ONLAR TARİH OLUP GİTTİ"

Erdoğan, "24 yıldır bir umutla AK Parti'nin yorulmasını, zayıflamasını, tökezlemesini bekleyenler oldu ama her defasında AK Parti değil, kendileri yoruldu, zayıfladı, oyun dışında kaldı. Siyaset sahnesinden silinmemizi umarak bize ömür biçenler çıktı, onlar da tarih olup gittiler. Bizse her sabah dünden daha taze bir umutla güneşi selamlıyoruz. İnşallah bu can, bu tende olduğu müddetçe heyecanımızdan, coşkumuzdan, ülkeye ve millete hizmet aşkımızdan taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açtığı bir dönemde fikirlerimizi, güçlerimizi, heyecanlarımızı birleştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Her bir yol arkadaşımın da bu şuurla hareket ettiğini çok iyi biliyorum" diye konuştu.

"BURADAN DÖNÜŞ OLMAZ"

Erdoğan, ülkenin yaklaşık 50 yıllık terör sorununu çözmek amacıyla bir sene evvel başlattıkları ve bir devlet projesi olarak kararlılıkla sürdürdükleri "Terörsüz Türkiye" sürecinde de aynı anlayışıyla hareket ettiklerine işaret ederek, "Son bir yılda süreci baltalamaya dönük her türlü teşebbüsü boşa çıkardık. Sabırlı, dikkatli ve samimi bir tavırla 86 milyonu kuşatan kucaklayıcı bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz. Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak. Siz kardeşlerimle birlikte milletimizin ve sınırlarımızın ötesindeki kardeş halkların da nifak odalarına ve odaklarına prim vermemesini önemle rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"NE SÖZÜ NE PROJESİ VAR"

CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel'e de yüklenen Erdoğan, "Doğrusunu söylemek gerekirse bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Nedir bu 3K? Kavga, kaos, kriz. Evet krizle, koltuk kavgasıyla, kaosla neredeyse bütünleştiler. İçeride ve dışarıda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiler. Durum öyle kötü bir hal aldı ki hakaret ve tehdit dışında ne vatandaşa söyleyecek bir sözleri ne de ülkenin önünü açacak bir projeleri var. Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Onu bile ellerine, yüzlerine bulaştırıyorlar. İnsanımızı kamplara bölerek, polisimize saldırarak, sokaklarımızı terörize ederek, yolsuzlukların üzerini örtebileceklerini zannediyorlar." ifadelerini kullandı. Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili konuşan Erdoğan, "Biliyorsunuz ana muhalefet partisi genel başkanı 'Kumpas videosunu izledim' dediği tarihten bu yana -dikkatinizi çekerimtam 62 gün geçti ama bu müfteri zat, kumpas iftirasını ispatlayacak bırakın 32 saati, 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı. Yani partimize yargı ve emniyet teşkilatımıza attığı iftiranın altında kaldı" diye konuştu.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL AK PARTİ'YE KATILDI

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 9 yeni ismin partiye katıldığını, önceki gün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında ise Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a parti rozeti taktıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Kendilerine 'Aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.' diyor, Beykoz'a hizmet yolunda Cenabıallah'tan üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.