CHP’de kurultay krizi derinleşiyor

MAHKEMEDEN çıkan erteleme kararına rağmen, CHP'de şaibeli kurultay davasına yönelik tedirginlik devam ediyor. Dava sürecini belirsiz hale getirip çıkmaza sokmak için bugüne kadar her yolu deneyen parti yönetimi, bu kez de 39. Olağan Kurultay tarihini öne çekmeye hazırlanıyor.

YENİ KAOS PLANI DEVREDE

Olası bir mutlak butlan kararına karşı nisan ayında olağanüstü kurultayı toplayan genel merkez, temmuz ayında ise ani bir kararla kongreler takvimini ilan etti. Bu adım, parti içi muhalefet tarafından 'olası bir mutlak butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumlandı. Edinilen bilgilere göre parti yönetimi içerisinde kongre takviminin hızlandırılması ve 39. Olağan Kurultay'ın aralık ayı yerine kasım ayı başında yapılması için istişareler başladı. Bu konuda kulislerde 8 Kasım tarihi de sıkça dillendiriliyor.