Bakan Işıkhan: İzmir’in dağlarında çiçekler değil artık çöpler büyüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir otelde düzenlenen AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara karşı sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmenin gayretinde olduklarını belirten Işıkhan, "Söz konusu İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğunda kelimeler kifayetsiz kalıyor. Şehre adım attığımız andan itibaren zaten söze gerek kalmıyor" dedi.

'BORÇLARINI ÖDEMEDİLER'

Bakan Işıkhan, "Üzülerek söylüyorum ki İzmir çöp dağlarından ve kokudan geçilmiyor. Özellikle Çiğli'de, Karşıyaka'da, Buca'da, Bayraklı'da her gün yeni bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Maalesef şimdi İzmir'in dağlarında çiçekler değil, çöp yığınları büyüyor. CHP'nin çöp toplamayı, sokakları temizlemeyi, en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getirebilmeyi artık öğrenmesi gerekiyor. İzmir'deki sorunları bakanlıklarımız çözüyor" diye konuştu. Öte yandan Işıkhan, kentlerde yaşanan çevre felaketlerinin temelinde yatan asıl nedenlerden birinin de belediye çalışanlarının haklarının teslim edilmemesi olduğunu söyledi. Vedat Işıkhan, şöyle söyledi: "Altından kalkılamayacak boyutlara ulaşmış borç yüküyle, 86 milyon vatandaşımızın hayat garantisi olan SGK'yi sömürme yarışına girenler, işçinin maaşını ödeme konusunda hiçbir gayret göstermiyorlar. Bu borçların ve ekmeğine göz dikilen işçilerimizin sorumlusu devlet değil, CHP belediyeleridir. Biz bugüne kadar SGK'nın bütün tahsilatlarını adaletle ve iyi niyetle gerçekleştirmek için elimizden gelen her türlü kolaylığı sağladık."