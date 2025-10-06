İnsanlığa çağrı Gazze’ye umut

Filistin'e özgürlük için yola çıkmış olan Küresel Sumud Filosu'na destek olmak isteyen herkes bir araya geldi. 81 ilde "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. 'Filistin'e Destek Platformu' öncülüğünde Ayasofya Camii önünde öğle namazı kılan grup, `Özgürlüğe Yürüyoruz` sloganıyla Eminönü meydanına yürüdü. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda bir araya gelen Filistin bayraklı tekneler de Eminönü açıklarına doğru hareket etti.

BAYRAKLARLA DONATILDI

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşu üyeleri ile yaşlılar, gençler ve çocukların da aralarında olduğu 300 bin kişi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepkilerini yükseltmek için Melike Hatun Camisi önünde toplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi. Etkinlik kapsamında Balıkesir'de de Edremit İskelesi'nde bir araya gelen tur ve balıkçı tekneleri Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

"SUMUD'UN YANINDAYIZ"

İzmir'de 7 noktadan çok sayıda tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için düzenlenen 'Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız' etkinliğinde denize açıldı. Bostanlı, Güzelbahçe 2, Güzelbahçe Yalı, Güzelbahçe 1, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir balıkçı barınaklarından sabah saatlerinde denize açılan tekneleri, meydanda toplanan vatandaşlar karşıladı. Sık sık tekbir getiren, aralarında çocukların da bulunduğu topluluk 'Nehirden denize özgür Filistin' sloganları attı. Etkinlikte Gazze ve Filistin'e destek mesajları verildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise konuşmasında Sumud Filosu'nun vicdanların gür sesi olan o duruşun İzmir'deki yansımasını gözler önüne serdiklerini dile getirip, "Rabb'im birlik ve beraberliğimizi güçlü kılsın. İsrail yaşadığı müddetçe korkacak. Korktukça saldıracak. Saldırdıkça korkacak. Biz korkmayacağız" diye konuştu.

'İŞKENCE EDENLERİN TÜRK PASAPORTU VARDI'

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından 3 gün boyunca alıkonulan aktivist İkbal Gürpınar, yaşananları anlattı. Gürpınar, İsrail'de aç ve susuz bırakılmalarına rağmen moral bozmadıklarını anlattı. Gürpınar, tuvaletteki suyu içmek zorunda kaldıklarını söylerken, İsrail askerlerinin bile aktivistlerin neşesine şaşırdığını ifade etti. İkbal Gürpınar şöyle söyledi: "Bize tek tip ve kışlık kıyafet verdiler ve çıkarmamamızı söylediler. O kıyafetlerle Türkiye'ye esir olarak indiğimizi görmek istediler. Ama Türkiye Cumhuriyeti o kadar akıllı ki. Üstümüzdeki her şeyi çöpe attılar. Şu anki kıyafetlerimiz, ayakkabılarımız, montlarımız hepsi devletimizin hediyesi. Ayrıca bize İsrail'de bu zulmü yapanlar Türk pasaportu taşıyan kişilerdi. Maskelerini hiç çıkarmadılar. Çok iyi Türkçe konuşuyorlardı. Onlara İsrailli demek çok zordu. Bu çifte vatandaşlar vatandaşlıktan çıkarılmalı. Bu teröristlerin hepsi profesyonelce eğitim almış."

8 ÜLKE ORTAK BİLDİRİ YAYINLADI

Türkiye, Ürdün, BAE, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'dan Gazze için ortak açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşıladı. Ülkeler önerinin uygulanmasına ilişkin mutabakata varmak ve söz konusu planın tüm unsurlarını ele almak üzere müzakerelerin derhal başlatılmasının önemine işaret etti