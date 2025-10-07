Aktivist Ayça Kantoğlu Yeni Asır'a konuştu: Devletimizi hep yanımızda hissettik

BİZİ YILDIRAMADILAR

Kantoğlu İsrail askerlerinin başörtülü kadınları arama bahanesiyle başını zorla açtıklarını, maruz kaldıkları baskıyı şu sözlerle ifade etti: "Çıplak arama da yapıldı, her şeyi çıkardılar. Ağzımızın içine, dişlerimizin arasına baktılar. Arkadaşlarımızın başörtülerini aldılar ben tişörtümü verdim. Suçlu olmadığımızı suçlu tarafın onlar olduğunu, bizi kaçırdıklarını yüzlerine söyledik. Arzu ettikleri bizi sindirmekti o konuda başarılı olamadılar. Son ana kadar sloganları kesmedik. Bizi attıkları cezaevinin yüksek korunaklı yer olduğu olduğu söyleniyor. Bizler Orayı da 'Özgür Filistin' sloganlarıyla inlettik" dedi. Öyle görünüyor ki ablukayı delen Sumud Filosu İsrail'in zaten günden güne biten bütün imajını yerle bir etti."



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Sumud Filosu'na İsrail tarafından düzenlenen hukuksuz baskının ardından vatandaşlar başta olmak üzere aktivistlerin tahliyesi için düğmeye bastı. Vatandaşlardan 36'sı, 4 Ekim'de gerçekleştirilen özel uçak seferiyle Türkiye'ye döndü. Alıkonulan 14 Türk vatandaşının bugün Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönüşü için çalışmalar sürüyor. Öte yandan İsrail, dün Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Greta Thunberg'in de aralarında olduğu 171 aktivistin daha Yunanistan ve Slovekya'ya sınır dışı edildiğini açıkladı.

