“Vekillerimize dokunulursa İsrail’e hesabı sorulur”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail askerlerinin Özgürlük Filosuna müdahalesi ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca'nın alıkonulmasıyla ilgili çok sert konuştu. Kurtulmuş, "İsrail, bunlar bardağı taşıran damlalardır, haddinizi bilin, yerinizde oturun ve Türkiye'nin şerefli, kahraman milletvekillerini en kısa süre içerisinde Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" dedi.

"AĞIR GÜNAH GALERİSİ"

Kurtulmuş, İsrail güçlerinin Sumud filosundan sonra Özgürlük filosuna da müdahale ettiğini hatırlatarak, "Aynı barbarlığı, dünya kamuoyu Sumud filosu nedeniyle alarma geçmesine rağmen gözlerini dahi kırpmadan tekrar yapıyorlar. Yine Akdeniz'in sularında seyrüsefer halindeyken gemilere müdahale ediyorlar. Bu gemilerden birisinde de TBMM üyesi olan 3 değerli ve kahraman arkadaşımızı alıkoydular. Buradan açıkça uyarıyorum; TBMM üyesi olan bu arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizlersiniz. Bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda ülkemize getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ancak biliyorsunuz başka ülkelerin milletvekillerine daha önce saldırıda bulundular. 'Bunlar milletvekilidir, uluslararası dokunulmazlığı vardır. Bu eylemleri gerçekleştirdiğimiz yer, uluslararası hukuka göre seyrüsefer güvenliğinin emniyet altına alındığı karasularıdır' bunların hiçbirine bakmadan bunu yapıyorlar. Artık bu defter, ağır günah galerisi taşınamaz hale gelmiştir" diye konuştu.