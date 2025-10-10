Aydın AK Kadınlar’da yeni dönem

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları'nda uzun süredir beklenen yönetim kurulu şekillendi. Yeni Başkan Av. Şahika Edremit'in liderliğinde oluşturulan kadro kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti Aydın İl Kadın Kolları'nda görev değişiminin ardından yeni yönetim kurulu belli oldu. Geçtiğimiz ay mazbatasını alarak resmen göreve başlayan İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Şahika Edremit, koltuğu Ebru Alp Kayır'dan devralmıştı. Edremit başkanlığında hazırlanan yeni yönetim listesi açıklandı. Yeni yönetim kurulu, Aydın teşkilatının farklı ilçelerinden gelen kadınların katılımıyla 49 kişilik geniş bir kadrodan oluştu. Kadınların siyasette daha etkin rol almasını hedefleyen yapılanma, teşkilatın dinamizmini artırmayı amaçlıyor. Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde kadınların sosyal, kültürel ve siyasi alandaki etkinliğini artırmak adına çeşitli projelerle sahada olması bekleniyor.