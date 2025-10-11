Zalimlere karşı dimdik duruyoruz

Rize Valiliği önünde düzenlenen, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına kentte 20 Eylül'de yaşanan sel afetine değinip geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladı. Erdoğan, "Yaraların sarılması için hükümetimiz gerekeni yapıyor ve yapacak. Tekrar geçmiş olsun; Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun" diye konuştu.

"MAĞDURLARIN YANINDAYIZ"

Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, "Bir taraftan ülkemiz için yatırımlarımıza hızla devam ederken yurt dışında da yoğun bir diplomatik atak içindeyiz. Gittiğimiz her yerde bulunduğumuz her toplantıda, kimseden çekinmeden, ezilenlerin sesi olduk. Çünkü biz bu toprakların evladıyız. Nasıl Rize, hakkın, hak olanın yanındaysa, nasıl Rize, vicdanın, hamiyetin, haysiyetli duruşun yanındaysa biz de mazlumların ve mağdurların her zaman yanındayız. Devlet ve hükümet olarak Rize'den aldığımız güçle sizden aldığımız ilhamla zalimlerin karşısında, eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz" dedi.

"BARIŞ İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

Gazze'ye huzur barış ve güvenliğin bir an evvel gelmesi için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "Dün Mısır'dan hepimizi tüm Müslümanları, hatta vicdan sahibi tüm insanları, sevindiren güzel bir haber aldık. İnsanlar korkuyla değil, sevinçle sokaklara döküldü. Çocukların yüzlerinde açan tebessümler bizim de içimizi ısıtmıştır. Hele hele Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. Gazze'ye huzur barış ve güvenliğin bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa hamdolsun fazlasıyla yaptık" şeklinde konuştu. Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedelinin çok ağır olacağını vurgulayan Erdoğan, "Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı; tüm zorluklarına rağmen bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü biz artık kan akmasın diyoruz. Mısır'ın El- Ariş Limanı'nda bekleyen gemilerimizdeki insani yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız" dedi. CHP lideri Özgür Özel'e de tepki gösteren Erdoğan, "Şimdi ben buradan soruyorum; Hadi bizi bir tarafa bıraktım. CHP Genel Başkanının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in ateşkesin sağlanması için haftalardır, gece gündüz çalışan devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Ulu orta savurduğu mesnetsiz iddialarından ötürü milletimize özür borcu yok mu? Sayın Özel'e kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini Rize'den bir kez daha hatırlatıyorum. Şimdi önümüzde Türkiye yüzyılı hedefi ve bunun önemli bir parçası olan 'Terörsüz Türkiye' süreci var. İnşallah her iki hedefimize de suhuletle ulaşacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

MEMLEKETİNDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde kıldı. Cuma namazı çıkışı hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, il merkezine hareket ederek Rize Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından toplu açılış ve cami temeli atma törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın Rizeli vatandaşlarla samimi sohbeti yüzleri gülümsetti.