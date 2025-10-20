Akraba kadrosuyla Tezcan holding!

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası ve Ankara belediyelerinde akraba kadrosuyla gündemde.
Tezcan'ın bir kızı Kuşadası Belediyesi İmar Birimi'nde memur olarak görev yapıyor. Avukat olan diğer kızı, belediyenin bütün hukuk işlerinde vekâletle yer alıyor. Damadı ise belediye adına avukatlık faaliyeti yürütüyor. Bir yeğeni belediyenin temizlik işleri biriminde, diğeri ise Güvercin Masa'da çalışıyor. Eşi ise Ankara'daki bir belediyede "istisnai kadro" ile memur yapıldı. Aydın siyasetinde "Belediyeler Tezcan'ın aile şirketine mi döndü?" sorusu yüksek sesle sorulmaya başlandı.
TEPKİLER YÜKSELDİ
Milletvekili Tezcan, kendisine yöneltilen bu iddialara henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Partililer arasında, "Tezcan ailesinin belediyelerdeki yaygın kadrolaşması partiyi zedeliyor" görüşü yaygınlaşırken. parti içinde huzursuzluk had safhaya çıkmış durumda. Partililer, "Tezcan Holding oluşumu işe alım garantili Sayın Tezcan, belediyeleri aile şirketine mi çevirdiniz? Eş, kız, damat, yeğen... Bu liste daha ne kadar uzayacak? 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganınız sadece miting meydanlarına mı aitti?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Sadece Tezcan değil, aynı süreçte kendisiyle hareket eden Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz'a da eleştiriler yöneltiliyor. Kulislerde bu sessizlik "ortaklık" olarak yorumlanıyor.