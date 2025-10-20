CHP kongrelerinde arbede ve tartışma

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi dün 13.30 sıralarında başladı. Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki kongrede sabah 08.00 itibariyla partililer ve görevliler hazırlık yapmaya başladı. Delege ve parti üyeleri ise sabah erken saatlerde kongre alanına gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. CHP İl Başkanı Özgür Çelik, konuşmasında Gürsel Tekin'e yüklenmeyi ihmal etmedi. Söz konusu kongre için önceki gün YSK'dan devam kararı gelmişti.

GERGİNLİK YAŞANDI

Öte yandan CHP Aydın İl Başkanlığı için de kongre yapıldı. CHP Aydın İl Başkan Adayı İbrahim Gürdal, tek adaylı bir kongre için girişimlerde bulunulduğunu ancak adaylıktan çekilmeyeceğini belirterek, Aydın milletvekillerinin bu süreçteki tavrını sert sözlerle eleştirdi. Gürdal, "Adaylığımı açıkladıktan sonra üç vekilimizden bir 'hayırlı olsun' telefonu bile almadım. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Bana neden sırt çevirdiniz?" ifadeleriyle tepki gösterdi. Afyonkarahisar 39. İl Kongresinde basın mensuplarının il başkan adaylarının konuşması öncesi divan kararı ile dışarı çıkarılması, delegeler tarafından tepkilere neden oldu. Kongrede mevcut Başkan Faruk Duha Erhan, Ömer Akyıldız ve Hasan Karadeniz yarıştı. 371 delegenin olduğu kongrede Divan Başkanlığını Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yaptı. Kongrede faaliyet ve hesap raporunun okunması sonrası delege ve il başkanlarının konuşmasına geçildiği esnada divan kararı ile basın mensupları dışarı çıkarıldı. Kocaeli'ndeki CHP kongresinde ise görüntü alınmasını istemeyen partililer ile basın mensupları arasında arbede yaşandı.

GENEL MERKEZ KIRMIZIM ALARMDA

Para karşılığı oy kullandırma gibi skandal iddialarla mahkemelik olan 2023 yılındaki CHP 38. Olağan Kurultayı gündemden düşmüyor. İç muhalefetin de gözünü çevirdiği kritik duruşma 24 Ekim'de görülecek. Bu duruşma kapsamında 4 ihtimal dikkat çekiyor: Duruşma sonucunda mahkeme eğer kurultayın iptal edilmesi talebini reddederse, parti yönetimi görevine devam edecek. Diğer 2 olasılığı ise 'mutlak butlan' ve 'ihtiyati tedbir' oluşturuyor. Özgür Özel ve yönetimi, şaibeli kurultay davası kapsamındaki iddiaların araştırılması gerektiğini savunanlara yönelik tarihi bir ihraç operasyonu yürütüyor.