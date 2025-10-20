Kuzey Kıbrıs halkı kararını verdi! Seçimin galibi Erhürman oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 200 binden fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için dün sandık başındaydı. Seçimde KKTC mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday olurken, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman olmak üzere 5 aday daha yarıştı. Tatar oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Tatar, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken "Türkiye'nin destekleriyle çok büyük yatırımlar yapıldı. Sayın Erdoğan tüm dünyaya KKTC'yi duyurdu" dedi. Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açıldı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu. Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62.76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35.81 oy aldığını belirtti. Erhürman, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlarımız Türkiye ile istişare etmeden ne müzakere ne de görüşme yürüttü. Bu bizim devlet geleneğimizdir. Aynen bu devlet geleneğimiz devam edecek" dedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Erhürman'ı tebrik etti.