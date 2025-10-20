Pakistan-Afganistan ateşkesinde MİT imzası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüşmelerde Pakistan ile Afganistan arasında diyalog sağlandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da, Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi. Ateşkes için yapılan görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturdu. Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek verileceğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar'ın çabalarını takdir ediyoruz. Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir."