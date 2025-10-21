AB, Rusya’dan gaz alımına 2028’de son verecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının 2028 yılı başında tamamen sonlandırılması planına destek verdi. AB Konseyi, üye ülkelerin enerji bakanlarının Lüksemburg'da düzenlediği toplantıda, Rusya'dan gaz ithalatının aşamalı olarak durdurulmasına ilişkin kurallar konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı. Açıklamada, üye ülkelerin Rusya'dan doğal gazı ithalatının aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik taslak yönetmelik konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelere ilişkin pozisyonlarını belirledikleri kaydedildi. Rusya'ya enerjide bağımlılığı sona erdirmek için hazırlanan plan doğrultusunda hareket edildiği anımsatılan açıklamada, "Teklif edilen yönetmelik, Rusya'dan boru hattı gazı ve LNG ithalatına yasal olarak bağlayıcı biçimde kademeli bir yasak getiriyor.