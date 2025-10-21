Başarır’ın sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise CHP yönetiminin artık "husumet üretim merkezi" haline geldiğinin altını çizerken "Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Başarır'ın kelime oyunu yapabilecek bir zekasının olmadığını vurguladı. Başarır yaptığı konuşmada çirkin ifadeler kullanarak AK Parti'nin ve bazı CHP'lilerin de tepkilerine sebep oldu.