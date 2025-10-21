Başkan Erdoğan önemli görüşmeler yapacak! Körfez turunda ana gündem Gazze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, bugün Körfez turuna çıkıyor. Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan turda ana gündem maddesinin Gazze olması bekleniyor. Türkiye'nin de öncülüğünde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının devamı oldukça önemli. Erdoğan da temaslarında, Gazze'deki ateşkese ve yardımlara değinecek. Bu kapsamda da ziyaretin ilk durağı Kuveyt olacak.

TİCARİ İLİŞKİLER KONUŞULACAK

Erdoğan, Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah ile bir araya gelecek. Görüşmede, Gazze'deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkes sürecine destek konularının ele alınması bekleniyor. Ayrıca iki ülke ticari ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde olacak. Başkan Erdoğan, Kuveyt temaslarının ardından Katar'a geçecek. Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Erdoğan, geçtiğimiz ay İsrail'in Doha'daki saldırısının ardından Katar'a destek ziyareti gerçekleştirmişti.

UMMAN'A İLK ZİYARET

Körfez turunun son durağı Umman olacak. Umman ziyareti ise Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde ilk ziyareti olması bakımından önem arz ediyor. Erdoğan, burada Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek. Görüşmede, ekonomik iş birliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.