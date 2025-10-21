Kongrede Bülent Ersoy benzetmesi gerginlik yarattı

CHP Aydın İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi, Efeler ilçesinde bulunan bir otelin salonunda yapıldı. Kongrede faaliyet raporu üzerine söz alan eski il başkanlarından Barkan Kalınomuz, yaptığı konuşmada uzun yıllardır partide aktif görev alan Hikmet Saatçı'ya esprili ama sert ifadelerle yüklendi. Kalınomuz, "Hikmet abi yeter, 1375 yıldır başkansın. Cilalı Taş Devri'nden bu yana başkanlık yaptın. Sen başkan olduğunda Türkiye cep telefonunu icat etmemişti. Bülent Ersoy erkekti ya sen o koltuktayken. Her şey değişti sen değişmedin" sözleriyle Saatçı'ya çıkıştı. Kalınomuz'un konuşması sırasında Divan Başkanlığı'nı yürüten CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, söz keserek Kalınomuz'a uyarıda bulundu. Öte yandan kongrede, mevcut başkan Hikmet Saatçı 310 oy aldı.